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REGNUM
REGNUM

Песков: Путин не участвовал в отправке Навального в Германию

Москва, 24 августа 2020, 12:45 — REGNUM Решение о транспортировке блогера Алексея Навального в берлинскую клинику было принято без участия президента России Владимира Путина. Об этом заявил 24 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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РБК

Кремль исключил участие Путина в переговорах об отправке Навального в ФРГ

РБК07:39
RT на русском

В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию

RT на русском05:34
РИА Новости

Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию

РИА Новости06:14
Газета.Ru

Путин не участвовал в переговорах по поводу перевозки Навального в Германию

Газета.Ru05:58
Интерфакс

Песков заявил, что Путин не участвовал в переговорах по перевозке Навального

Интерфакс05:52
ТАСС

Песков сообщил, что Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ

ТАСС05:49
Взгляд.ру

Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

Взгляд.ру06:27

Тихановская провела встречу с замглавы Госдепа США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.
Rambler News Service08:51
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Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч

Сенсорный моноблок на «Байкале» Как стало известно CNews, российская компания «Эдельвейс», занимающаяся разработкой электроники, выпустила моноблочный компьютер с сенсорным экраном на базе отечественного процессора Baikal-M.
CNews06:54

Wildberries запустил распределительный центр в Татарстане

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил первую очередь распределительного центра на площадке территории опережающего социально-экономического развития "Зеленодольск" в Татарстане стоимостью 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
РИА Новости08:25