Песков: Путин не участвовал в отправке Навального в Германию
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Москва, 24 августа 2020, 12:45 — REGNUM Решение о транспортировке блогера Алексея Навального в берлинскую клинику было принято без участия президента России Владимира Путина. Об этом заявил 24 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В источнике
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