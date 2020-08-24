Песков: Путин не участвовал в отправке Навального в Германию
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Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Россия не вступала в международные переговоры относительно транспортировки оппозиционера. В данной ситуации, добавил Песков, Россия лишь обеспечила быструю отправку Навального в Германию после вынесения соответствующего вердикта врачей.В источнике
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