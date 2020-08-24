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CT news
CT news

Песков: Путин не участвовал в отправке Навального в Германию

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Россия не вступала в международные переговоры относительно транспортировки оппозиционера. В данной ситуации, добавил Песков, Россия лишь обеспечила быструю отправку Навального в Германию после вынесения соответствующего вердикта врачей.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Песков заявил, что Путин не участвовал в переговорах по перевозке Навального

Интерфакс05:52
РИА Новости

Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию

РИА Новости06:14
Телеканал 360°

Транспортировку Навального в Германию в Кремле объяснили решением врачей

Телеканал 360°06:11
Газета.Ru

Путин не участвовал в переговорах по поводу перевозки Навального в Германию

Газета.Ru05:58
Взгляд.ру

Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

Взгляд.ру06:27
ТАСС

Песков сообщил, что Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ

ТАСС05:49
RT на русском

В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию

RT на русском05:34

S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы

Акции Apple сегодня, 24 августа, выросли на 3%, впервые в истории перейдя отметку в $500 за акцию, акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba показали рост на 3,3% -- до рекордного значения, акции некоторых других технологических компаний также выросли.
S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы
Коммерсантъ12:08
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Россиян решили штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

Российских туристов могут оштрафовать за непредоставление результатов тестирования на коронавирус на портале Госуслуг после возвращения на родину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Интерфакс13:17

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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На Кубани почти 200 человек тушат крупный лесной пожар

Анапа, Краснодарский край, 24 августа 2020, 20:04 — REGNUM 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации края.
REGNUM13:04
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Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла в Словакии

Поддержавший протестные акции оппозиции белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня освобожден с занимаемой должности указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, 24 августа сообщила пресс-служба главы Белоруссии.
ИА Красная Весна11:46
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