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CT news
CT news

Песков: Путин не участвовал в отправке Навального в Германию

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что Россия не вступала в международные переговоры относительно транспортировки оппозиционера. В данной ситуации, добавил Песков, Россия лишь обеспечила быструю отправку Навального в Германию после вынесения соответствующего вердикта врачей.В источнике
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РБК

Кремль исключил участие Путина в переговорах об отправке Навального в ФРГ

РБК07:39
ТАСС

Песков сообщил, что Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ

ТАСС05:49
РИА Новости

Путин не участвовал в переговорах по отправке Навального в Германию

РИА Новости06:14
Газета.Ru

Путин не участвовал в переговорах по поводу перевозки Навального в Германию

Газета.Ru05:58
Интерфакс

Песков заявил, что Путин не участвовал в переговорах по перевозке Навального

Интерфакс05:52
Взгляд.ру

Песков отверг участие Путина в переговорах по отправке Навального в Германию

Взгляд.ру06:27
RT на русском

В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию

RT на русском05:34

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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