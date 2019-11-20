Политика

ЗакC.РуЗакC.РуПесков: Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу «Сети»

Президент России Владимир Путин был осведомлен о том, как проходит процесс судебного разбирательства по делу о признанном террористическим сообществе "Сеть", однако на данный момент сделать что-либо он уже не в состоянии, суд уже принял решение.
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Кремль не будет вмешиваться в приговор фигурантам дела «Сети»

Эхо Москвы09:30

Песков: Путин уже поручал проверить законность дела «Сети», иное вмешательство невозможно

ТАСС05:16

Песков: Путин уже поручал проверить дело «Сети»

Коммерсантъ06:13

В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

RT на русском05:46

Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу «Сети»*, заявил Песков

РИА Новости05:28

Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

РБК05:26

В Кремле дистанцировались от приговора по делу «Сети»

Интерфакс06:13
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Пять турецких военных погибли в результате обстрела в Идлибе

ТАСС 08:17
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ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
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«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 08:59
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

РБК 10:06
Общество

Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России

В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
РБК 10:31
Политика

Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада

По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.
РБК 09:15
Политика

Норвегия отреагировала на обвинения России по Шпицбергену

В МИД Норвегии отреагировали на обвинения со стороны России по поводу обязательств, указанных в договоре по Шпицбергену.
Актуальные Новости вчера в 03:49
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Футбол

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Газета.Ru 10:15
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском 11:04
Политика

Подозреваемую в угрозах Зеленскому отпустили под личное обязательство

РИА Новости 07:59
Происшествия

На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Интерфакс 04:45
Технологии

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
РБК 06:31
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Общество

Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.
РБК 11:30
Экономика

Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

В рамках реализации социальных контрактов жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 100 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 07:38
Кино

Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

РБК 08 февраля в 05:26
Общество

В столице появятся магазины датского конкурента IKEA

Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.
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Происшествия

Челябинский кот спас хозяйку во время пожара

Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Известия 10:52
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей

Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Коммерсантъ 11:06
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru 05:56
Политика

На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
RT на русском 09:09
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
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