Политика
ЗакC.РуПесков: Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу «Сети»
Президент России Владимир Путин был осведомлен о том, как проходит процесс судебного разбирательства по делу о признанном террористическим сообществе "Сеть", однако на данный момент сделать что-либо он уже не в состоянии, суд уже принял решение.
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Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
Политика
Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада
По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.
Политика
Норвегия отреагировала на обвинения России по Шпицбергену
В МИД Норвегии отреагировали на обвинения со стороны России по поводу обязательств, указанных в договоре по Шпицбергену.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Происшествия
На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.
Экономика
Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства
В рамках реализации социальных контрактов жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 100 тыс. рублей.
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Общество
В столице появятся магазины датского конкурента IKEA
Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей
Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.