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Песков: Путин общается с Силуановым, решения по бюджетному правилу пока не озвучивались

Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости
Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ.
РИА Новости
Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
РИА Новости
В июле в правительство внесены предложения по новым параметрам бюджетного правила.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Песков: Путин общается с Силуановым, решения по бюджетному правилу пока не озвучивались
РИА Новости06:06
Песков заявил, что решений по новому бюджетному правилу пока не было
Аргументы и Факты06:44
Песков: пока нет решений по бюджету и по новому бюджетному правилу
Smotrim.ru06:26
Песков: Путин на связи с Силуановым, но решений по новому бюджетному правилу пока не было
ТАСС06:08
Кремль: решений по бюджетному правилу пока не было
Московский Комсомолец06:58
Песков заявил, что окончательное решение по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось
РЕН ТВ05:52
Песков: Путин и Силуанов пока не озвучивали решений по новому бюджетному правилу
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