Президент России Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
Поставкам российского газа в Европу мешают только технологические проблемы, вызванные западными санкциями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма.