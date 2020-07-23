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Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:48
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Кремле подтвердили желание страховать нефть

Lenta.ru06:46
РИА Новости

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

РИА Новости05:48
Экономика сегодня

Песков подтвердил поручение Путина проработать вопрос хеджирования

Экономика сегодня05:47
РБК

Кремль рассказал о разработке идеи «мексиканской страховки» цен на нефть

РБК06:02
Финмаркет

Песков: решение о хеджировании нефтяных цен с использованием ФНБ может быть принято по мере его готовности

Финмаркет05:54
ТАСС

Песков: Россия прорабатывает хеджирование доходов от экспорта нефти и газа

ТАСС05:31
Forbes

По-мексикански: Россия задумалась о страховании нефтегазовых доходов от падения цен

Forbesвчера в 13:05

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Газета.Ru06:11
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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Россия хочет заставить США уничтожить самих себя – Spector

Лондон, 23 июля 2020, 12:53 — REGNUM Цель российских властей, якобы регулярно вмешивающихся в выборы в разных западных странах, состоит в том, чтобы подтолкнуть этот Запад к самоуничтожению, заявил Оуэн Мэтьюз в статье для Spector.
REGNUM05:53

Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского

Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости21 июля в 15:35
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Минтранс разъяснил порядок возврата денег за отмененные авиарейсы

"Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете", - уточняет Минтранс.
Российская газета05:13
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