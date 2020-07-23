Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:48
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