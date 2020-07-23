Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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