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Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В источнике
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Lenta.ru

В Кремле подтвердили желание страховать нефть

Lenta.ru06:46
РИА Новости

Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

РИА Новости05:48
Финмаркет

Песков: решение о хеджировании нефтяных цен с использованием ФНБ может быть принято по мере его готовности

Финмаркет05:54
РБК

Кремль рассказал о разработке идеи «мексиканской страховки» цен на нефть

РБК06:02
ТАСС

Песков: Россия прорабатывает хеджирование доходов от экспорта нефти и газа

ТАСС05:31
Экономика сегодня

Песков подтвердил поручение Путина проработать вопрос хеджирования

Экономика сегодня05:47
Forbes

По-мексикански: Россия задумалась о страховании нефтегазовых доходов от падения цен

Forbesвчера в 13:05

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM08:51
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США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru21 июля в 14:03
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известиявчера в 04:04
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В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева

Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru04:58
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СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора

Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа.
Тайга.инфо08:13
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru03:03
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ruвчера в 13:45
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