Экономика
Вечерняя МоскваПутин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов РФ
Президент России Владимир Путин на самом деле поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 23 июля.
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Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Американские ученые совместно с коллегами из Китая разработали тест, способный предсказать появление пяти форм рака у человека по анализу крови, пишет РИА Новости.
Live24 02:59
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
Политика
США и страны Балтии обвинили Россию в попытках переписать историю
Руководители внешнеполитических ведомств Соединённых Штатов, Латвии, Литвы и Эстонии выпустили совместное заявление, в котором обвинили РФ в «попытках извратить» исторические события.
Наша версия 05:41
Экономика
Приостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ
Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.
Городской ревизор 21 июля в 07:15
Политика
Дегтярев пока не намерен общаться с протестующими
Коммерсантъ 05:25
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 04:16
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Помпео признал, что США отстают от России в Арктике
США начали действия в Арктическим регионе слишком поздно. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью DR в ходе визита в Данию.
Народные новости вчера в 16:25
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
В трех регионах России задержаны более 20 членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).
Газета.Ru 08:51
Общество
Собянин понадеялся на скорую регистрацию вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшие недели.
Известия 09:11
Общество
СМИ попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Российские СМИ попросили руководителя Роскомнадзора Андрея Липова объяснить, почему ведомство выписывает штрафы за гиперссылки на страницы, где есть мат.
Ведомости 08:42
Происшествия
Дело Гайзера делится имуществом
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что после незаконного завладения виновными лицами 100% акций предприятия получили возможность извлечения прямой финансовой выгоды от его работы.
Коммерсантъ 06:20
Шоу-бизнес
Юрий Антонов: «Было очень больно, но сейчас чувствую себя уже лучше»
Хотя в прошлом году Антонов уже перенес операцию на колене.
Комсомольская правда 07:10
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:19
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
Общество
В Балакове утверждены результаты ЕГЭ по профильной математике
23 июля 2020 года государственной экзаменационной комиссией Саратовской области принято решение об утверждении результатов ЕГЭ по профильной математике.
Balakovo24.ru 06:16
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet
Компания KIA опубликовала первое официальное изображение серийного варианта нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Тарантас Ньюс 03:53
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Комментатор утверждает, что Хвичу в московский клуб позвал капитан «красно-белых» Геогий Джикия, и сам хавбек согласен перейти в «Спартак», если его отпустит «Рубин».
Свободная Пресса 08:52
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс вчера в 09:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Текущий чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:03
Хоккей
Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Гусевым состоится 24 июля
Прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым состоится в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного ЦСКА.
РИА Новости 07:43
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 17:09