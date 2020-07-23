Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 634

Авто Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса Спрос на новый Ford Bronco в США оказался настолько высоким, что всю первую партию внедорожников в исполнении First Edition раскупили буквально за несколько часов. 26

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника. 479

Общество СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января. 226

Футбол «Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом» Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» отреагировала на высказывания руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о работе арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. 3,8K

Гаджеты Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000 Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel. 37

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 280

Политика Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом. 39