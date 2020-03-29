Коронавирус
Комсомольская правдаПесков: Путин продолжает работать в прежнем режиме
Президент РФ Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме. Об это в воскресенье, 29 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 14:00
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Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Экономика
Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Космос
Роскосмос планирует запатентовать «космический маяк»
Предполагается, что космический аппарат будет запускаться к планетам, которые специалисты планируют исследовать, сообщает РИА «Новости».
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Армия и оружие
КНДР испытала многозарядную пусковую установку
Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом
Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Здоровье
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Apple выпустит новые MAC c ARM-процессором в 2021 году
Точная дата презентации MAC c ARM-процессором не названа, но, предположительно, премьера запланирована на 2021 год.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Общество
Жителей Подмосковья обязали соблюдать дистанцию 1,5 метра
Подмосковный оперативный штаб сообщил, что жителям региона в связи с введением новых мер по противодействию распространению коронавируса предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Путешествия
Отели в Сочи начали выселять туристов
Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Общество
Сахалинский центр соцподдержки приостановил прием граждан
Центр социальной поддержки Сахалинской области временно приостановил личный прием граждан.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Культура
Пандемия повлияла на российское кино
На youtube-канале музея можно посмотреть видео-лекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках Музея Победы.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Общество
Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина
Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции
Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области
Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Иркутской области.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Футбол
«Спартак» признали самым популярным клубом Европы
Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.