Нет. Мы работаем по расписанию.

Президент РФ Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме. Об это в воскресенье, 29 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.

Армия и оружие КНДР испытала многозарядную пусковую установку Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Здоровье В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Общество Жителей Подмосковья обязали соблюдать дистанцию 1,5 метра Подмосковный оперативный штаб сообщил, что жителям региона в связи с введением новых мер по противодействию распространению коронавируса предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Путешествия Отели в Сочи начали выселять туристов Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Культура Пандемия повлияла на российское кино На youtube-канале музея можно посмотреть видео-лекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках Музея Победы.

Экономика Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.

Экономика Минпромторг просит поддержать бизнес Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.

Общество Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.

Здоровье В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.