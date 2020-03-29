Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПесков: Путин продолжает работать в прежнем режиме

Президент РФ Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме. Об это в воскресенье, 29 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Нет. Мы работаем по расписанию.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 14:00

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Режим работы Путина останется прежним

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