Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для российского лидера общение с людьми – абсолютный приоритет в работе, откуда тот "черпает понимание реальности".

Песков: Путин скучает по общению с людьми

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