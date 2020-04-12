Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Путин скучает по общению с людьми

Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для российского лидера общение с людьми – абсолютный приоритет в работе, откуда тот "черпает понимание реальности".
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Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения

РИА Новости10:10

Путин скучает по общению с людьми, но работает в очень интенсивном графике

Вести.Ru06:36

Песков рассказал, что Путин скучает по общению с людьми

Московский Комсомолец07:07

Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

ТАСС06:57

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

RT на русском06:56

Кремль рассказал о заскучавшем из-за коронавируса Путине

Lenta.ru06:50

Песков сообщил о влиянии ограничений в общении на работу Путина

РБК07:22
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Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
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Общество

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

Ведомости 13:06
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Общество

Ансамбль Александрова поддержал итальянцев песнями

Ансамбль Александрова исполнил на итальянском языке композиции для жителей страны, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 07:24
Религия

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

ГТРК Алания 04:16
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Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском вчера в 08:45
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Общество

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Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
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Энергетика

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
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Общество

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области

Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области.
Нижний сейчас 11:44
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Армия и оружие

В России отмечают День войск противовоздушной обороны

Вести.Ru вчера в 23:06
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

ТАСС 04:50
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Общество

Вводятся новые правила карантина на Кубани

В Краснодарском крае с 12-го по 18 апреля правила карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, претерпят изменения.
Южный Федеральный 07:19
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Общество

Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей

Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru 04:17
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Авто

Появились фото французской версии «Москвич-2141»

Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
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Общество

Минкомсвязь выпустила приложение для получения электронных пропусков

Минкомсвязь России выпустила приложение для выдачи электронных пропусков, оно доступно в App Store и Play Market.
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Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Общество

Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».
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Культура

Татьяна Навка рассказала о ледовом шоу мечты

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка объявила о новом сезоне на льду, в котором она воплотит свою мечту.
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Экономика

РБК: экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян на 17,5%

Падение реальных доходов россиян во втором квартале 2020 года может составить 17,5%, а российская экономика в апреле - июне может упасть на 18% из-за режима самоизоляции.
ТАСС 11:36
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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Технологии

Поставки персональных компьютеров в первом квартале упали на 8%

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Появились изображения обновленной BMW 5-Series G30

Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня 10:30
Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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Игры

СМИ: Capcom работает над ремейком Resident Evil 4

По информации VGC, игрой занимается студия M-Two, которая ранее участвовала в разработке ремейка Resident Evil 3. Работа над обновленной версии ведется с 2018 года.
CyberSport.ru 12:13
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YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
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Общество

Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 12 апреля записал первое видеообращение после выписки из больницы, куда его положили после подтвержденного заражения COVID-19.
Piter.tv 12:15
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Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
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