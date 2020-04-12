Политика
Газета.RuПесков: Путин скучает по общению с людьми
Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для российского лидера общение с людьми – абсолютный приоритет в работе, откуда тот "черпает понимание реальности".
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Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Экономика
Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
Экономика
Новак: неблагоприятная ситуация на рынке нефти продлится до конца года
Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Академик РАН назвал возможный срок спада эпидемии в России
Инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии коронавируса в России.
Пенза-Пресс вчера в 02:32
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru 10 апреля в 09:52
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Общество
Президент РТ обещал помочь тем, кто остался без работы
Рустам Минниханов посетил Центр занятости населения Московского района Казани и пообщался по видеосвязи с жителями Татарстана, которые остались без работы.
Высокогорские вести 09:07
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Здоровье
Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев
На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
Футбол
Умер легендарный вратарь «Челси»
Евро-футбол.ру 10:43
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Общество
В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом
В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом В Воронежской области зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусом, передает "Коммерсант" со ссылкой на региональное правительство.
Медиазона 10:01
Общество
Во Владимирской области выявлено 23 новых случая коронавируса
Владимир, 12 апреля 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 12 апреля официально подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:52
Политика
«Северный поток – 2» осталось проинвестировать на 5%
Взгляд.ру 11:46
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Вводятся новые правила карантина на Кубани
В Краснодарском крае с 12-го по 18 апреля правила карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, претерпят изменения.
Южный Федеральный 07:19
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24