Политика
Московский КомсомолецПесков: Путин всегда прислушивался к мнению Примакова
По словам Пескова, Путин "всегда прислушивался к точке зрения Примакова" как по международным вопросам, так и по внутренним. Он также отметил, что президент высоко ценил заслуги политика перед страной.
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Естественно, президент выступит. Они хорошо знали друг друга с Примаковым. Путин всегда прислушивался к точке зрения Примакова, к его мнениям по международным делам, по внутренним делам. И всегда высоко ценил заслуги Примакова перед нашей страной, которые трудно переоценить.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:03
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