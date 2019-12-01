Политика

Вести.RuВести.RuПесков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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⚡️Несколько новых и важных заявлений российской стороны в

Голос Правды13:38

Американцы действуют подобно ревнивцу. Зеленский «тает»

Вести.Ru13:04

Песков: формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к «нормандскому саммиту»

ТАСС06:37

Ушаков подтвердил планы провести встречу Путина и Зеленского в Париже

Коммерсантъ07:45

Песков назвал обязательной встречу Путина и Зеленского

Известия06:55

Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже

РБК06:49

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

РИА Новости09:04
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Футбол

Тедеско: «Зенит» играл лучше «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Зенитом».
RT на русском 13:35
Происшествия

В Киеве совершили покушение на депутата областного совета

Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
РБК 14:03
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Коммерсантъ 13:29
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Футбол

«Зенит» показал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

Sport24.ru 14:17
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой»

Чемпионат 13:24
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm вчера в 13:04
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан вчера в 12:44
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Политика

Зеленский поздравил Украину с годовщиной референдума о независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
ФАН 11:40
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

Вмерзшее в лед тело младенца нашли дети в Саратовской области

Уточняется, что игравшие около реки дети заметили предмет, который вмерз в ледяное покрытие водоема. Ребята позвали на помощь мужчину.
Вечерняя Москва вчера в 16:24
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 04:27
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Происшествия

На Кубани найденную в выгребной яме девочку изнасиловал отчим подруги

Вечерний курьер 03:02
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Происшествия

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек

В результате стрельбы, которая произошла в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, на юго-востоке США, ранения получили 11 человек.
РБК 08:49
Авто

Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 12:15
Армия и оружие

Сирийские ПВО атаковали беспилотники террористов у аэропорта Хамы

Народные новости 13:38
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

ТАСС 08:57
Наука

Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем

Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.
Индикатор 03:41
Космос

NASA официально обнаружило водяной пар в Европе

Портал Поиск 28 ноября в 04:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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