Политика
Вести.RuПесков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Футбол
Сарри: «Ювентусу» не хватало мозгов в матче с «Сассуоло»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри оценил результат матча 14-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:2).
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
«Осасуна» в меньшинстве разобралась с «Эспаньолом»
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Осасуна». Встреча завершилась уверенной победой гостей.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Футбол
Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Здоровье
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Происшествия
Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус
Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
Футбол
Константин Рауш: «Было бы чересчур, если бы мы выиграли 3:1 или 4:1»
Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда здорово сыграла во втором тайме.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Маликова готовится к свадьбе
19-летняя Стефания поймала букет невесты и теперь, согласно примете, готовится к торжественному событию.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
Общество
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.