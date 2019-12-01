Политика

Вести.RuВести.RuПесков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Зеленским

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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Вести.Ru05:27

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Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже

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Песков: формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к «нормандскому саммиту»

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Песков назвал цель будущей встречи Путина и Зеленского

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Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
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В матче 15-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Осасуна». Встреча завершилась уверенной победой гостей.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

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Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
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Болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

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Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда здорово сыграла во втором тайме.
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Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
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19-летняя Стефания поймала букет невесты и теперь, согласно примете, готовится к торжественному событию.
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Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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