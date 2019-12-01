Политика

Вести.RuВести.RuПесков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Подробнее о событии

Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже

РБК06:49

В Кремле рассказали об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

RT на русском09:32

Ушаков подтвердил планы провести встречу Путина и Зеленского в Париже

Коммерсантъ07:45

В Кремле подтвердили планы провести встречу Путина и Зеленского

РИА Новости09:04

Кремль высказался о встрече Путина с Зеленским

Lenta.ru06:06

Песков: формат встречи Путина и Зеленского определится ближе к «нормандскому саммиту»

ТАСС06:37

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Вести.Ru05:27
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Российская газета 10:08
Футбол

Новиков — журналисту: приглашаю вас на просмотр в команду

Приглашаю вас в команду на просмотр.
Чемпионат 11:12
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Происшествия

У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений

Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 09:49
Космос

Астрономы измерили длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым удалось дать оценку длины хвоста кометы, четко видимого на снимке, — она составляет около 160 тысяч километров, что в 14 раз больше размера Земли.
N+1 28 ноября в 07:34
Биатлон

Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera 28 ноября в 10:48
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
РИА Новости 29 ноября в 17:05
Космос

Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути

ГЛАС.RU вчера в 12:34
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.
RT на русском 09:35
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете.
Lenta.ru 11:12
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Хоккей

«Трактор» поместил Василия Демченко в список отказов

Челябинск Сегодня 03:59
Здоровье

Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков

Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Mockva.ru 09:30
Политика

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

RT на русском 11:24
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ 29 ноября в 12:12
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru вчера в 05:01
Политика

Максим Галкин отказался от участия в президентских выборах

ИнфоСМИ 11:15
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Автоспорт

Даниил Квят: Я сильно провёл гонку

F1news.ru 10:50
Шоу-бизнес

Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
78.ru 05:34
Армия и оружие

Стали известны шокирующие данные об отношении командиров карателей к подчинённым: сводка с Донбасса

Rusvesna.su вчера в 06:48
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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