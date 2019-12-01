Политика
Вести.RuПесков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить
Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
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Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Футбол
Новиков — журналисту: приглашаю вас на просмотр в команду
Приглашаю вас в команду на просмотр.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Происшествия
У организатора рейса рухнувшего в реку автобуса нашли 38 нарушений
Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье, сообщает издание Baza.
Космос
Астрономы измерили длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым удалось дать оценку длины хвоста кометы, четко видимого на снимке, — она составляет около 160 тысяч километров, что в 14 раз больше размера Земли.
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о гибели двух человек в результате снайперского огня со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Хоккей
«Трактор» поместил Василия Демченко в список отказов
Здоровье
Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков
Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Автоспорт
Даниил Квят: Я сильно провёл гонку
Шоу-бизнес
Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
Армия и оружие
Стали известны шокирующие данные об отношении командиров карателей к подчинённым: сводка с Донбасса
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.