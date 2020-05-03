Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал работу Путина в условиях ограничений из-за вируса

РБК07:53

Песков ответил, как долго Путин будет работать в условиях ограничений

РЕН ТВ06:50

Песков заявил, что с ограничениями придется жить еще какое-то время всем, включая Путина

ТАСС07:07

Путину придется еще какое-то время работать в условиях ограничений

Московский Комсомолец06:57

Кремль высказался о сроках ограничений в России

Lenta.ru06:52

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

РИА Новости06:52

Путин продолжит работу в условиях ограничений

Известия07:07
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Правительство изменило временные правила регистрации безработных

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 02:52
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
493
Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
239
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
1,5K
Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
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Армия и оружие

В НАТО разрабатывают военный план борьбы с коронавирусом

Берлин, 3 мая 2020, 05:16 — REGNUM Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 году может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей, пишет 2 мая газета Der Spiegel.
REGNUM вчера в 22:16
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Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина напал на приехавших к его матери медиков

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на медицинских работников, которые оказывали помощь его матери, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД России По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 по улице Шпалерной.
РБК 06:11
56
Общество

Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин

Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
1,7K
Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
33
Политика

Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Планируется, что именно оттуда Владимир Путин сделает обращение к стране.
Замана вчера в 19:46
4,2K
Происшествия

В Новокузнецке нашли пропавших школьниц

ТАСС 08:16
11
Общество

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
105
Политика

Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.
RT на русском 07:53
1
Экономика

Собственникам не хватает арендаторов

Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ 07:00
9
Футбол

Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
1
Происшествия

В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину.
Известия 07:40
609
Хоккей

Бывший защитник «Трактора» Бородкин официально стал игроком «Витязя»

Чемпионат 07:47
Общество

Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44
197
Игры

Sony нашла ответственного за утечки по The Last of Us: Part II

Игромания.ру 01 мая в 13:16
2
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
4
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,4K
Общество

Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
284
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
680
Политика

Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы

Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
3
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
234
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
1,3K
Происшествия

Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия вчера в 11:56
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия вчера в 17:11
1K
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