Коронавирус
РИА НовостиПесков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:52
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