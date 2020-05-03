Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

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