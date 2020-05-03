Коронавирус
РИА НовостиПесков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Футбол
Уткин: «Шалимов — тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой в полмиллиона долларов. И он еще называет кого-то дармоедом»
Ранее Шалимов записал в инстаграме видео, где назвал дармоедами тех, кто «хочет ничего не делать и получать деньги».
Sport24.ru 18:00
Происшествия
Приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым солдатом пересмотрят после майских праздников
Второй Восточный окружной военный суд 13 мая после апелляции пересмотрит уголовное дело над Русланом Мухатовым, издевавшимся над расстрелявшим сослуживцев в Горном Рамилем Шамсутдиновым и другими солдатами, сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Чита.Ру 18:59
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 06:38
Культура
В Питере умер 73-летний ветеран игр Dark Souls
На 74 году жизни умер Николай Еремеев — пожилой ютубер из Санкт-Петербурга. Николай успел пройти все части Dark Souls, Nioh и Sekiro.
CyberSport.ru 16:11
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Армия и оружие
ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков
В состоянии боевой готовности после неудавшейся опытки морского вторжения боевиков из Колумбии находится армия Венесуэлы.
РЕН ТВ 15:56
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра автомобилей
Автомобилям, мотоциклам, прицепам, полуприцепам и легкому грузовому транспорту, имеющему грузоподъемность до 3,5 тонны, возраст которого составляет от 4 до 10 лет, требуется прохождение ТО один раз в два года, а более "старшему" транспорту - ежегодно.
Новые автомобили вчера в 22:44
Спорт
Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге
Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Общество
Кадырова попросили наказать тренера «Ахмата» за его высказывания о россияна
Пользователи в Сети попросили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова наказать тренера РФК «Ахмат» Игоря Шалимова за его оскорбления и высказывания о жителях России.
News.ru 19:00
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства против коронавируса
Китайские ученые раскрыли механизм действия лекарственного препарата ремдесивира на вирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:57
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник 02:48
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Футбол
«Ювентус» подтвердил факт переговоров с «Барселоной»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что клуб ведёт переговоры с «Барселоной» о возможных трансферах.
Чемпионат 18:23
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Происшествия
В Новокузнецке нашли пропавших школьниц
Две 12-летние девочки, пропавшие без вести в Новокузнецке Кемеровской области 30 апреля, обнаружены в Новокузнецком районе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
ТАСС 08:16
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 13:39
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Автоспорт
Александер Албон стал победителем виртуального Гран-при Нидерландов
Bookmaker-ratings.ru 15:54
Политика
Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.
RT на русском 18:48
Здоровье
Во Франции назвали дату появления коронавируса в стране
По данным французских властей, с начала эпидемии из-за коронавируса во Франции умерли более 24,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:43