Коронавирус
РИА НовостиПесков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия
Силовики не нашли опасных предметов в правительстве
Сигнал злоумышленника о минировании здания правительства Калининградской области, на улице Дмитрия Донского, 1, оказался ложным.
Русский Запад 09:31
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Ростов
RT на русском вчера в 22:56
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Здоровье
В Минздраве сообщили, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
Тяжесть течения заболевания коронавирусом зависит от количества попавшего в организм возбудителя и индивидуальных особенностей организма, заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико.
ТК Звезда 10:07
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария с развитием коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
На рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж, пишет агентство.
BFM.ru вчера в 18:31
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении СК.
РБК вчера в 09:03
Политика
Изменение трудовых отношений в РФ из-за коронавируса допустил Медведев
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что эпидемия коронавируса заставила по-новому взглянуть на трудовое законодательство в России.
Цензуры.Нет 01 мая в 06:51
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Политика
Владимир Путин присоединится к акции «Бессмертный полк»
В юбилейную годовщину Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню.
Российская газета 07:58
Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Футбол
Мяч в ворота «Зенита» включен в топ-50 лучших голов в истории ЛЧ
Известное французское издание France Football включило гол в ворота «Зенита» в топ-500 лучших голов в истории ЛЧ.
ProstoProSport 09:44
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
Общество
Эпидемиолог объяснил, когда можно ждать спада заболеваемости в России
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.
RT на русском 08:32
Здоровье
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок.
РИА Новости 10:11
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир.
Эхо Москвы 04:01
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
Общество
Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:21
Наука
Нехватка витамина D может повышать вероятность развития тяжелых форм COVID-19
Американские медики выяснили, что острая нехватка витамина D повышает вероятность развития самых тяжелых форм COVID-19 примерно на 15%, что может быть связано с тем, что это вещество помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы.
ТАСС Наука 08:34
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Армия и оружие
Российские и армянские летчики провели репетицию праздничного пролета
Генеральную репетицию праздничного пролета авиационной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне провели военные летчики авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении, сообщила 3 мая пресс-служба ЮВО.
ИА Красная Весна 09:23