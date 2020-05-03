Коронавирус
РИА НовостиПесков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Экономика
Украине придется приостановить строительство солнечных и ветряных станций
Приостановку работ над новыми солнечными и ветряными электростанциями анонсировала и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.
Народные новости вчера в 11:41
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 17:10
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Космос
На Луне обнаружили активную тектоническую систему
ГЛАС.RU 01 мая в 07:14
Культура
Дублер Умы Турман Зои Белл виртуально подралась
Дублер Умы Турман в фильме «Убить Билла» Зои Белл дала старт челленджу в Instagram с названием #BossBitchFightChallenge.
Культуромания вчера в 12:02
Здоровье
Süddeutsche Zeitung (Германия): уникальная солидарность (Süddeutsche Zeitung)
Крыленкова, которая в обычной жизни занимается защитой прав человека, в марте запустила проект «Ковидарность» — сочетание слов covid-19 и «солидарность».
ИноСМИ 18:19
Авто
Citroen готовит новый кросс-седан C3L
Сообщается, что новый Citroen C3L получит увеличенный дорожный просвет, размер которого пока не уточняется, и защитный обвес на кузове: пороги, накладки на колёсные арки и бамперы.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Гаджеты
Xiaomi представит новый смартфон с «удивительным» интерфейсом
Инсайдеры опубликовали информацию о том, что компания Xiaomi готовится представить совершенно новую флагманскую линейку смартфонов Otix.
Профиль 09:28
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
В Приморье за сутки 53 человека заразились коронавирусом
Еще 53 человека с коронавирусом выявлены в Приморье, общее число заболевших достигло 547, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:48
Здоровье
Врач описал самые ранние симптомы коронавируса
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
РИА Новости 07:57
Хоккей
Агент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с Мозякиным
Агент хоккеиста Сергея Мозякина Сергей Паремузов прокомментировал ход переговоров игрока с "Магниткой", сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:24
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Футбол
«Порту» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Айртона
По информации De Primeira, "Порту" рассматривает возможность приобретения защитника "Спартака" Лукаса Айртона.
Soccer.ru 14:03
Здоровье
В чем причина резкого роста числа заболевших в Москве: очереди в метро или расширение тестирования?
Сегодня регионы демонстрируют снижение процентного прироста общего числа носителей, а в Москве заболеваемость за минувшие несколько дней выросла почти в три раза — в среду, 29 апреля, вирус нашли только у 2220 москвичей, 3 мая — почти у 6 тысяч.
BFM.ru 13:53
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Кино
В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики
Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor 12:21
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил Шредеру пари о Крыме
Киев, 4 мая 2020, 03:56 — REGNUM Бесстыдным показалось послу Украины в Германии Андрею Мельнику заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Москва никогда не отдаст Киеву Крым.
REGNUM 20:56
Армия и оружие
В Польше возмутились подготовкой танкистов на симуляторах
Политическая Экспертиза 13:27
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 16:51
Наука
Ученые заявили о возможной необходимости соблюдать социальную дистанцию до 2022 года
Гарвардские ученые заявили, что людям придется соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга до 2022 года, если вакцина или лекарство от коронавируса не появятся до этого времени.
Газета.Ru 20:52
Общество
Российские санатории и отели откажутся от «шведского стола»
После снятия ограничений санаториям и отелям в России придется отказаться от "шведского стола" и нанять больше персонала для уборки номеров, что повысит стоимость проживания, рассказали "РГ" эксперты отрасли.
Российская газета 21:00
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 18:43
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru 08:52
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52