Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что по этому поводу не стоит "преувеличивать риски".

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

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