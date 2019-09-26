Политика
РосбалтПесков: Россия не нарушала букву ДРСМД
Напомним, Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении положений договора. Москва, в свою очередь, заявила, что положения документа нарушали как раз США, и пообещала зеркальный ответ.
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с чего всё началось
“Ъ” узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.Коммерсантъ24 сентября в 17:01
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Здоровье
Диетологи назвали способ молниеносно похудеть
Московский Комсомолец 07:27
Авто
Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия
Капитан «Дерби» пропустит остаток сезона после травмы в пьяном ДТП
Капитан клуба Ричард Кио сильно повредил колено и теперь пропустит остаток сезона.
Советский спорт 13:10
Политика
Лавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии
Встреча Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
РБК 12:44
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Экономика
Пенсионеры стали чаще брать кредиты
Российские банки зафиксировали увеличение на 15 – 20% среднего размера потребительских кредитов у пенсионеров с января по август 2019 года.
UfacityNews.ru 13:49
Футбол
ФИФА отреагировала на обвинения сборной Судана
Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на обвинения главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича в подтасовке результатов голосования за лучшего игрока года.
Газета.Ru 11:16
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Транспорт
На дорогах Подмосковья появилось ещё 7 камер фиксации средней скорости
В Московской области стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения ещё на семи участках автотрасс.
Вести Подмосковья 07:55
Футбол
Месси может пропустить класико из-за серьезной травмы
Спорт-Экспресс 12:17
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
РИА Новости 14:24
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Кино
Глава студии Marvel сделает новые «Звездные войны»
ИА InterMedia 08:24
Происшествия
МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году
МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05