Политика

РосбалтРосбалтПесков: Россия не нарушала букву ДРСМД

Напомним, Вашингтон в начале года объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении положений договора. Москва, в свою очередь, заявила, что положения документа нарушали как раз США, и пообещала зеркальный ответ.
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с чего всё началось

«Ъ» узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам

“Ъ” узнал о послании Владимира Путина мировым лидерам Как стало известно “Ъ”, президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Коммерсантъ24 сентября в 17:01

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Кремль заявил об отсутствии понимания в ответ на письмо Путина по ракетам

РБК05:05

Кремль заявил об отсутствии понимания со стороны НАТО в вопросе о ракетах

Ведомости05:18

Песков: предложения Путина по ДРСМД не встретили понимания

Московский Комсомолец05:06

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Коммерсантъ05:20

Песков: доводы Путина, изложенные в его письме о РСМД, пока не встретили понимания

ТАСС05:04

Песков: предложение Путина о моратории на РСМД пока не встретило понимания

Интерфакс - Россия04:59

В Кремле не согласны с обвинениями в нарушении ДРСМД

РИА Новости05:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Здоровье

Диетологи назвали способ молниеносно похудеть

Московский Комсомолец 07:27
Авто

Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V

Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Общество

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия

Капитан «Дерби» пропустит остаток сезона после травмы в пьяном ДТП

Капитан клуба Ричард Кио сильно повредил колено и теперь пропустит остаток сезона.
Советский спорт 13:10
Политика

Лавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии

Встреча Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
РБК 12:44
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Политика

США расширили санкции против России

Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Экономика

Пенсионеры стали чаще брать кредиты

Российские банки зафиксировали увеличение на 15 – 20% среднего размера потребительских кредитов у пенсионеров с января по август 2019 года.
UfacityNews.ru 13:49
Футбол

ФИФА отреагировала на обвинения сборной Судана

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на обвинения главного тренера сборной Судана Здравко Лугарошича в подтасовке результатов голосования за лучшего игрока года.
Газета.Ru 11:16
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Происшествия

Пассажирка самолета открыла аварийный выход из-за духоты

Gazeta.SPb 14:05
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Гаджеты

OnePlus представила свой первый «умный» телевизор OnePlus TV

Astera 13:51
Транспорт

На дорогах Подмосковья появилось ещё 7 камер фиксации средней скорости

В Московской области стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения ещё на семи участках автотрасс.
Вести Подмосковья 07:55
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru 04:12
Футбол

Месси может пропустить класико из-за серьезной травмы

Спорт-Экспресс 12:17
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Происшествия

В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП

РИА Новости 14:24
Происшествия

Дело оренбургского священника передали федеральным следователям

ПроОрен 12:06
Политика

В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа

Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Автоспорт

Гонщик Квят заявил, что «Ред Булл» для него уже перевернутая страница

ТАСС 08:36
Кино

Глава студии Marvel сделает новые «Звездные войны»

ИА InterMedia 08:24
Происшествия

МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году

МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
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