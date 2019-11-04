Политика
МИР 24Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
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Песков: договориться по газу с Украиной невозможно, пока идут вакханалии в Арбитраже
Вести.Ruвчера в 10:34
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Компания HMD Global постоянно работает над выпуском новых моделей смартфонов. Сейчас к выпуску готовится Nokia 2.3.
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Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
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Происшествия
В Омске семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске, всего в автобусе было 35 человек, сообщается на сайте УМВД РФ по Омской области.
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что в «Сочи» перешел самый талантливый молодой футболист из Армении
Дмитрий Селюк подтвердил информацию о том, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян переходит в «Сочи».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:52
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Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK 02 ноября в 06:37
Наука
Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем
Naked Science 29 октября в 19:02
Экономика
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
Вести.Ru 01 ноября в 04:22
Происшествия
В российской мечети произошел пожар
В Уфе произошел пожар в мечети «Хамза-Хаджи», загорелись учебные принадлежности на втором этаже здания.
Lenta.ru 02:07
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Авто
Новое поколение Kia Optima впервые заметили без камуфляжа
Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня вчера в 00:20
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Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
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Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева рассказала о пользе рыбных консервов.
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Газета.Ru вчера в 15:54
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Главные награды MTV EMA получили Билли Айлиш и Тейлор Свифт
Главные награды на церемонии MTV Europe Music Awards, проходившей в испанской Севилье, получили американские певицы Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также канадский исполнитель Шон Мендес.
Аргументы и Факты 00:06
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика
Евгений Киселев рассказал о побеге Аркадия Бабченко из Украины
Журналист Аркадий Бабченко покинул территорию Украины, рассказал его коллега Евгений Киселев на своем YouTube-канале.
Rambler News Service вчера в 03:44