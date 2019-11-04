Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

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