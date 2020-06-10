Политика
РИА НовостиПесков: Россия не отправляла приглашение на парад Победы Зеленскому
Россия не отправляла приглашение на парад Победы в Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у Пескова, отправлялось ли Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы в Москве.
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Песков: Зеленского не звали на парад - Украина не разделяет радость праздника
Московский Комсомолец05:48
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Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
К одной из женщин пришлось применить силу. В полиции начали проверку обстоятельств инцидента.
Российская газета 03:07
Общество
В Горном Алтае 11 июня открывают летние кафе и туробъекты
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин смягчил ограничения в работе туристической отрасли и организаций общепита.
Алтайская правда 22:34
Общество
В России появится глобальная сеть из морских и воздушных беспилотников
"Наши специалисты прорабатывают создание глобальной сети, которая будет состоять из глубоководных дронов, легких АНПА, глайдеров, оборудования для мониторинга подводной обстановки, летающих беспилотников, устройств связи, а также иных элементов, которые будут использоваться для проведения исследований", — заявил глава ЦКБ МТ "Рубин".
Planet Today 07:35
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Происшествия
По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ 21:28
Авто
Toyota Yaris Cross впервые попался на фото
Самый доступный кроссовер Toyota, которому эксперты прочат роль нового бестселлера японского бренда, впервые попал в объектив шпионских фотокамер.
SpeedMe 08:03
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
Армия и оружие
Силы ЛНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который, возможно, осуществлял слежение за наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ТАСС вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru 20:46
Кино
Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru 03:33
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Игры
Опубликован геймплейный видеоролик Port Royale 4
Разработчики из студии Gaming Minds совместно с издательством Kalypso представили общественности видеозапись игрового процесса новой стратегии Port Royale 4. Известно, что официальный релиз Port Royale 4 состоится уже совсем скоро.
Vevby.ru 17:54
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru 11:45
Происшествия
Еще 57 человек заразились коронавирусом: данные в Приморье на 11 июня
В Приморье по данным на 11 июня за минувшие сутки 57 человек заразились коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».
ВЕСТИ: Приморье 22:51
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Игры
Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков
Игромания.ру 11:10
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Армия и оружие
Путин поддержал создание новой лизинговой компании
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании новой лизинговой компании, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.
Rambler News Service 07:41
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Здоровье
На базе Новомалыклинской больницы планируют создать межрайонный медицинский центр
Ульяновская правда 01:17
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
Происшествия
ФСБ задержала начальника отдела полиции Сызрани
С октября 2012-го по март 2016-го занимал должность начальника отдела МВД по Новокуйбышевску.
СОВА 12:55