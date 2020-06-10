Россия не отправляла приглашение на парад Победы в Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у Пескова, отправлялось ли Зеленскому приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

Песков: Россия не отправляла приглашение на парад Победы Зеленскому

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