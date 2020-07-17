Политика
Парламентская газетаПесков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках
Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Кремль ответил на обвинения в похищении данных разработки коронавирусной вакцины
Московский Комсомолец06:36
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Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Футбол
«Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты
Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.
Bookmaker-ratings.ru 05:21
Общество
Приморским СМИ велели пугать жителей, чтобы они не выходили на митинги
Власти Приморья разослали местным СМИ техническое задание по отработке темы организации несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Ридус 06:16
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Впервые Netflix опубликовали топ из 10 самых популярных полнометражных фильмов.
Live24 09:27
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Политика
Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой
Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.
Радио Sputnik вчера в 12:26
Происшествия
В Челнах женщина перевела более $100 тыс. мошенникам за электромобиль
Женщина связалась с продавцом и перевела ему на счет более $100 тысяч (около 7,1 млн рублей).
Реальное время 08:23
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Политика
В Европарламенте хотят убрать памятник Ленину в Германии
Памятник Владимиру Ленину, установленный в июне в немецком городе Гельзенкирхен, хотят убрать.
Москва 24 04:08
Общество
Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов
Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM 09:01
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры.
Российская газета 09:21
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Арестован начальник отдела по борьбе с наркобизнесом в интернете
Арестован начальник отдела по борьбе с наркобизнесом в интернете Зюзинский райсуд Москвы отправил под домашний арест начальника 6-го отдела (по противодействию наркоугрозе в сети Интернет) управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД Сергея Дмитриева.
Коммерсантъ 08:19
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47