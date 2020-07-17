Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Футбол Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке» Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак». 1

Футбол «Вест Хэм» – «Уотфорд»: какие ставки предлагают наши эксперты Матч 36-го тура чемпионата Англии стартует в 22:00 по Москве, и у экспертов «Рейтинга Букмекеров» есть прогнозы на эту игру.

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 382

Политика Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая. 2

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 7

Политика Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД. 15

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 174

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,1K

Происшествия Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.

Политика Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 122

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 49

Общество Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2» НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. 1

Происшествия Арестован начальник отдела по борьбе с наркобизнесом в интернете Арестован начальник отдела по борьбе с наркобизнесом в интернете Зюзинский райсуд Москвы отправил под домашний арест начальника 6-го отдела (по противодействию наркоугрозе в сети Интернет) управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУ МВД Сергея Дмитриева. 1