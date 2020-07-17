Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПесков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках

Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Кремль пожаловался на хакеров после обвинений в хакерской атаке ради вакцин

Lenta.ru07:12

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам в Великобритании

ТАСС05:58

Кремль ответил на обвинения Лондона в хакерских атаках

Российская газета06:32

Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков

РИА Новости06:05

Россия не имеет отношения к кибератакам на британские исследовательские центры

Вести.Ru06:24

В Кремле заявили, что Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках

Газета.Ru06:13

Кремль ответил на обвинения в похищении данных разработки коронавирусной вакцины

Московский Комсомолец06:36
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
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Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Футбол

Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»

Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».
ГЛАС.RU 10:11
Происшествия

На Балткосе нашли тело утонувшего в воскресенье москвича

Установлена личность мужчины, тело которого нашли отдыхающие на Балтийской косе. Им оказался 35-летний москвич, утонувший в воскресенье.
Клопс 10:02
Общество

Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
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Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Футбол

РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева

Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
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Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
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Политика

Аксёнов оценил призыв Рады осудить голосование в Крыму по Конституции

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемым призыв Верховной рады Украины осудить проведение голосования по поправкам к Конституции России на полуострове.
RT на русском 11:03
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
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Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче ЧР по пляжному футболу

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
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Здоровье

Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы

Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.
Известия 08:48
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Фигурное катание

Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель

Нынешний тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об успехах своей подопечной Александры Трусовой.
CT news 06:18
Общество

Аксенов сообщил о решении проблем с доставкой топлива в Крым по мосту

Газета.Ru 10:50
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила опцию распознавания неприличных жестов

Москва 24 10:23
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Политика

СБУ задержала 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Служба безопасности Украины отчиталась о задержании на украино-российской границе "опасной банды", во главе которой оказался 90-летний ветеран Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 05:41
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Авто

Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально

По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Политика

Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»

Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
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