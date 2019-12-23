Политика

REGNUMREGNUMПесков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Песков подчеркнул, что американские санкции неприемлемы. При этом поставить под угрозу реализацию проекта газопровода они неспособны.
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Песков оценил отвод судов Allseas из-за санкций против «Северного потока — 2»

Телеканал 360°05:34

Песков счел неприемлемыми санкции США против «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:45

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:14

Кремль рассказал об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском05:22

В Кремле отреагировали на приостановку строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru04:16

Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов

РБК04:16

Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС04:34
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Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС 05:36
Экономика

Греф считает, что ставки по ипотеке будут снижаться

В интервью телеканалу "Россия 24" глава Сбербанка высказал мнение, что ставки по ипотеке, вероятнее всего, будут снижаться.
The Moscow Post 04:05
Энергетика

Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
РИА Новости 06:41
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»

Народная артистка РФ Клара Новикова прокомментировала призыв звезды КВН и шоу Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», которая выходит на телевидении уже более 30 лет, а юмориста Владимира Винокура заменить роботом.
Пятый канал 07:23
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета вчера в 00:34
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «экстремальное тепло»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в Европейской части России 23—24 декабря будет аномально тёплой.
RT на русском 07:12
Происшествия

В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 21 декабря в 05:33
Политика

Лавров рассказал об интересе Трампа к посещению Москвы 9 мая

РИА Новости 05:02
Политика

Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
РБК 06:22
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
ФАН 07:10
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

В России отменят профстандарт для вузовских преподавателей, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
ФАН вчера в 23:09
Экономика

FATF рекомендовала РФ активнее возвращать выведенные за рубеж активы

Сегодня, 23 декабря 2019 года, стало известно, что Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам проверки рекомендовала России активнее возвращать выведенные за рубеж активы.
Саминвестор 01:35
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Общество

У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании

Lenta.ru 05:53
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Происшествия

В Екатеринбурге в результате ДТП автомобиль отбросило на пешеходов

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Екатеринбурге, после чего один из них отбросило на пешеходов - погиб мужчина, восьмилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили ТАСС в УГИБДД по Свердловской области.
ТАСС 05:10
Происшествия

В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад

Пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области сообщила, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, а также организована дезинфекция.
РБК 05:07
Происшествия

Белорусские пограничники со стрельбой задержали двух россиян

При попытке пересечения госграницы пограничники в Белоруссии задержали со стрельбой двух россиян.
Общественное телевидение России 07:47
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
РБК 07:32
Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова показала идеальную растяжку в вертикальном шпагате

Ходченкова показывает идеальную растяжку в вертикальном шпагате.
Слово и Дело вчера в 20:05
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