Политика
REGNUMПесков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Песков подчеркнул, что американские санкции неприемлемы. При этом поставить под угрозу реализацию проекта газопровода они неспособны.
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Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
Армия и оружие
Охоту F-16 за беспилотником сняли на видео
Как сообщает «Defence Blog», видео было заснято во время тестовых стрельб истребителей F-16 из состава 85-й испытательно-оценочной эскадрильи ВВС США над Мексиканским заливом.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Политика
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
Политика
В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина
В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года
Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Спорт
Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»
Авто
Skoda показала обновленный Skoda Rapid для Китая
Чешская компания Skoda недавно представила новинку Skoda Rapid для рынка России, однако теперь состоялся официальный анонс автомобиля для Китая.
Происшествия
В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Происшествия
Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане
Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове
Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.
Авто
Kia назвала стоимость кроссовера Seltos в России
Компания Kia назвала стоимость одной из версий нового кроссовера Seltos для российского рынка.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Шоу-бизнес
Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки
Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Политика
Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах
Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода федерально-акушерский пунктов в сельской местности.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Глава Boeing Меленберг уходит в отставку
Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX.