Политика

REGNUMREGNUMПесков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Песков подчеркнул, что американские санкции неприемлемы. При этом поставить под угрозу реализацию проекта газопровода они неспособны.
Читать в источнике
Комментировать576

Подробнее о событии

В Кремле отреагировали на приостановку строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru04:16

Песков счел неприемлемыми санкции США против «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:45

Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС04:34

Кремль рассказал об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском05:22

Песков оценил отвод судов Allseas из-за санкций против «Северного потока — 2»

Телеканал 360°05:34

Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов

РБК04:16

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов.
РИА Новости 03:30
Хоккей

Пивцакин подписал контракт с магнитогорским «Металлургом»

Чемпионат 05:42
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

РЕН ТВ 08:23
Армия и оружие

Охоту F-16 за беспилотником сняли на видео

Как сообщает «Defence Blog», видео было заснято во время тестовых стрельб истребителей F-16 из состава 85-й испытательно-оценочной эскадрильи ВВС США над Мексиканским заливом.
ГЛАС.RU 08:22
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Известия 08:13
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Политика

Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
РИА Новости 08:16
Политика

В Киеве отреагировали на запуск поездов в Крым и визит Путина

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин дал старт движению поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости Крым 07:09
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда 21 декабря в 13:42
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5%.
ФАН 07:10
Шоу-бизнес

Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию

Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
iReactor 04:17
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Спорт

Стал известен состав сборной России на «Тур де Ски»

Чемпионат 06:04
Авто

Skoda показала обновленный Skoda Rapid для Китая

Чешская компания Skoda недавно представила новинку Skoda Rapid для рынка России, однако теперь состоялся официальный анонс автомобиля для Китая.
Faktom 04:55
Происшествия

В Кирове начали проверку ЧП с самолетом в аэропорту

Российская газета 08:26
Происшествия

В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз

Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 06:39
Происшествия

Пропавшего в 2017 году немецкого подростка нашли запертым в чулане

Полиция получила ордер на обыск и во время рейда нашла пятнадцатилетнего Марвина К. С 11 июня 2017 года подросток считался пропавшим без вести.
РИА Новости 06:43
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 20 декабря в 04:58
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на полицейских в Саратове

Волжский районный суд Саратова в понедельник санкционировал арест подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления СК РФ.
РИА Новости 09:11
Авто

Kia назвала стоимость кроссовера Seltos в России

Компания Kia назвала стоимость одной из версий нового кроссовера Seltos для российского рынка.
Коммерсантъ 07:20
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Настя Каменских на прямой эфир X-Factor пришла без юбки

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал зрителей украинской версии проекта X-Factor, в котором она принимает участие в качестве наставницы категории «Парни».
Вечерний курьер 06:46
Политика

Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах

Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода федерально-акушерский пунктов в сельской местности.
РЕН ТВ 08:56
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Общество

Глава Boeing Меленберг уходит в отставку

Руководитель американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку на фоне скандала, связанного с приостановкой полетов авиалайнеров модели 737 MAX.
ТАСС 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное