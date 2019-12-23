Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Песков подчеркнул, что американские санкции неприемлемы. При этом поставить под угрозу реализацию проекта газопровода они неспособны.

Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

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