Политика

REGNUMREGNUMПесков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Песков подчеркнул, что американские санкции неприемлемы. При этом поставить под угрозу реализацию проекта газопровода они неспособны.
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Песков оценил отвод судов Allseas из-за санкций против «Северного потока — 2»

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РБК04:16

Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС04:34
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Свертывание отношений США с Турцией в результате санкций приведет к подрыву деятельности НАТО и росту зависимости Анкары от соперничающих с США стран, в том числе России, говорится в письме.
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