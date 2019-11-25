Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия предоставила все необходимые ответы на заданные вопросы.

Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA

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