Спорт

КоммерсантъКоммерсантъПесков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA

Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия предоставила все необходимые ответы на заданные вопросы.
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Песков: спортивные власти РФ продолжат взаимодействовать с WADA, нужно дождаться решений

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