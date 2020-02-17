Политика
RT на русскомПесков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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с чего всё началось
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.ТАСС04:31
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Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
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Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова
Происшествия
Названы самые опасные для российских туристов страны
Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.
Музыка
Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
Политика
The Times (Великобритания): мы постепенно уходим с мировой арены (The Times)
Отчуждение внутри стран и разобщенность на международной арене делает их мрачность (и, хотелось бы надеяться, чувство вины) более чем оправданной.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Польша просит Россию помочь с организацией визита в Смоленск и Катынь
Власти Польши обратились к МИД России с просьбой помочь в организации государственного визита в Смоленск 10 апреля.
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Кино
Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Общество
Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку
Оппозиционеры заявили, что даже помогли метрополитену заработать за счет увеличения пассажиропотока 2,6 млн руб. В августе 2019 года столичная компания-перевозчик подала иск на 311,6 тыс. руб. к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову за то, что они призывали граждан выйти на несогласованное шествие по Бульварному кольцу 3 августа.
Происшествия
В московском банке нашли радиоактивные деньги
В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Экономика
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для России
Особенностью Volkswagen Jetta станет также бесключевой доступ к автомобилю, а также новые силовые агрегаты объемом 1,2 и 1,4 литра.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Здоровье
Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя
Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
По итогам проверки экран смартфона треснул после первого же закрытия.
Наука
Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных
Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу ученые в Китае.
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