Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС04:31

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Песков указал на эмоциональность заявлений Лукашенко по нефти

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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

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RT на русском04:36

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РБК05:25

Кремль напомнил Белоруссии о договоренностях по нефти

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«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
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Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
НТВ 08:16
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Биатлонист из Норвегии призвал уважать победу Александра Логинова

Пятый канал вчера в 03:29
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Названы самые опасные для российских туристов страны

Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения.
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News.ru 08:00
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The Times (Великобритания): мы постепенно уходим с мировой арены (The Times)

Отчуждение внутри стран и разобщенность на международной арене делает их мрачность (и, хотелось бы надеяться, чувство вины) более чем оправданной.
ИноСМИ 06:30
Общество

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Политика

Польша просит Россию помочь с организацией визита в Смоленск и Катынь

Власти Польши обратились к МИД России с просьбой помочь в организации государственного визита в Смоленск 10 апреля.
Ruposters.ru вчера в 04:35
Общество

В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
РИА Новости 07:08
Кино

Актер Казанского ТЮЗа снимается в фильме Бекмамбетова о Девятаеве

Татар-информ 08:52
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Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском 07:16
Общество

Любовь Соболь и Георгий Албуров поработают на подземку

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Коммерсантъ 07:15
Происшествия

В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 08:39
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру 07:56
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
Экономика

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Известия 03:57
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для России

Особенностью Volkswagen Jetta станет также бесключевой доступ к автомобилю, а также новые силовые агрегаты объемом 1,2 и 1,4 литра.
Faktom вчера в 05:12
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 15 февраля в 03:32
Политика

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
РИА Новости 05:56
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Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя

Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Открытый Нижний 08:57
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

По итогам проверки экран смартфона треснул после первого же закрытия.
Вечерний курьер 09:44
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Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных

Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу ученые в Китае.
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В России появятся «умные» светофоры и «дружелюбные» переходы

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