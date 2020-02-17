Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Читать в источнике
Комментировать390
с чего всё началось

Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ТАСС04:31

Подробнее о событии

Кремль: Путин и Лукашенко достигли понимания по поставкам энергоносителей

Коммерсантъ05:14

Песков указал на эмоциональность заявлений Лукашенко по нефти

Газета.Ru07:34

Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти

РБК05:25

Песков прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес России

РИА Новости11:24

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

RT на русском04:36

Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

ТАСС04:31

Кремль напомнил Белоруссии о договоренностях по нефти

Lenta.ru04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Экономика

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
РБК 09:50
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Общество

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Общество

Заявление художественного сообщества России по делу «Сети»

Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление.
Artguide.com 07:38
Авто

Новый Kia Sorento официально представлен

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:29
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Политика

Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
News.ru 09:41
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы подстриглась под «ёжик» и покрасилась в фиолетовый цвет

12-летняя дочь Глюкозы решила кардинально изменить свою внешность. Она сделала короткую стрижку и покрасилась в фиолетовый цвет.
Pravda.Ru 05:55
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
Игромания.ру 08:54
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru 07:25
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Армия и оружие

Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад

Сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на препятствия с севера, заявил президент Сирии Башар Асад в ходе обращения к нации, которое было опубликовано его канцелярией.
РИА Новости 11:28
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Наука

Китайские ученые назвали альтернативный источник коронавируса

Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могла стать лаборатория в городе Ухань.
BFM.ru 06:37
Общество

Россиянин рассказал об обстановке на борту лайнера Diamond Princess

РИА Новости 07:54
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Lenta.ru 11:11
Здоровье

Из российских поликлиник уберут кабинеты стоматологов и психологов

В обновлённую структуру российских поликлиник не вошли кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики, стоматологии и кабинеты психологической помощи.
АБН вчера в 23:10
Политика

В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР

Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Газета.Ru 07:17
Футбол

«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Пахтакором» в Москве

РИА Новости 07:40
Авто

Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon

"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.
Российская газета 03:42
Общество

Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
РБК вчера в 08:22
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Происшествия

В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне

На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.
Газета.Ru 10:23
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Политика

Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
ТАСС 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное