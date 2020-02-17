Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь

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Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию

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Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
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США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

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Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
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Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что правоохранительные органы должны предоставить обществу объективную информацию по делу «Сети» (организация запрещена в РФ).
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