Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Песков: диалог с Белоруссией будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Песков об угрозах Лукашенко забрать российскую нефть: иногда эмоции берут верх

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Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

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Защитник «Йокерита» Лауридсен вернулся в строй после травмы

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Американские ученые создали умный пластырь, который может позволить страдающим диабетом людям отказаться от инъекций инсулина.
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МВД показало видео нападения на людей в московском храме

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Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»

В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
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ОАЭ ищет кандидатов для полета на Марс

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Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
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Финансы

Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года

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В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
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Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой

Бизнесмен Игорь Вдовин высказался о возможном долге в три миллиона долларов перед своей бывшей супругой — балериной Анастасией Волочковой.
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Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа

Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны.
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Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

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