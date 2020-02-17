Политика
RT на русскомПесков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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с чего всё началось
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что подчас эмоции берут верх в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.ТАСС04:31
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Общество
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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
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«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
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Кино
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В Санкт-Петербурге вдвое выросло предложение апартаментов
В Санкт-Петербурге за год количество апартаментов в предложении увеличилось почти вдвое — по итогам 2019 года в продаже находилось 9,8 тыс. апартаментов общей площадью 329 тыс. кв. м в 40 комплексах.
Хоккей
Защитник «Йокерита» Лауридсен вернулся в строй после травмы
Датский защитник "Йокерита" Оливер Лауридсен вернулся в строй после травмы, сообщается на сайте финского хоккейного клуба.
Наука
Ученые в США создали инсулиновый пластырь с микроиглами
Американские ученые создали умный пластырь, который может позволить страдающим диабетом людям отказаться от инъекций инсулина.
Общество
С круизного лайнера, который находится на карантине в Японии, эвакуировали пожилых пассажиров
С круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту японской Иокогамы на карантине, эвакуировали пожилых пассажиров.
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Космос
ОАЭ ищет кандидатов для полета на Марс
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Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года
Курсы валют сегодня 17.02.2020 Центробанк России установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 63.45 рублей за 1 Доллар.
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Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила
В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
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Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой
Бизнесмен Игорь Вдовин высказался о возможном долге в три миллиона долларов перед своей бывшей супругой — балериной Анастасией Волочковой.
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Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Технологии
Воронежцев ожидает эпидемия телефонного спама
С конца 2019 года у маркетологов стала набирать популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.
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В мире ежегодно диагностируют рак у 500 тысяч представительниц женского пола.