Коронавирус
Российская газетаПесков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Читать в источнике
Оценить398
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Политика
Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию
Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
Газета.Ru 16:51
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс 11:51
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота прибыли в Кронштадт для участия в параде
В Кронштадт прибыл отряд кораблей Балтийского флота. Как передает ОТР, они примут участие в главном военно-морском параде 26 июля.
Общественное телевидение России вчера в 04:51
Происшествия
Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
Более 1200 российских военнослужащих лечатся от новой коронавирусной инфекции в настоящее время, сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
РИА Новости 17:14
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Происшествия
На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки
В субботу городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству следствия заключил под стражу мужчину и женщину, которых ранее задержали по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает официальный сайт регионального Следственного управления СК.
Российская газета вчера в 03:29
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайский автогигант JAC привезет в Россию новый JAC Sunray, который станет прямым конкурентом отечественной "ГАЗели".
Новые автомобили 12:33
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Авто
В Сети показали изображения ВАЗ-2106 в стиле BMW M3
К отечественному авто дизайнеры добавили дополнительные выштамповки, расширенные колесные арки, а также более массивные бамперы и пороги.
Evo-rus.com 07:26
Здоровье
В Якутии медикам дают премии при выявлении рака у пациентов
Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.
SakhaNews 20:31
Общество
Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19
Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане.
РИА Новости 16:56
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Гаджеты
Опубликованы скрытые функции смартфонов
Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия 18:14
Происшествия
203 новых случая коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
На утро воскресенья, 12 июля, в Иркутской области зарегистрировано 10 297 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб вчера в 22:27
Политика
Президент США впервые с начала пандемии публично надел защитную маску
Президент США впервые с начала пандемии публично надел защитную маску.
Эхо Москвы 04:32
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Исследования американцев показали, что поклонники утренней чашечки горячего кофе наименее подвержены риску развития цирроза печени.
Shraibikus News 16:46
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
Новые автомобили 00:27
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним
Inc-news.ru 10 июля в 08:13
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Общество
В Приморье готовят к запуску крупнейший в крае рыбозавод
На строящемся в Приморье рыбоперерабатывающем заводе "Русский минтай" начали тестировать оборудование. Предприятие станет крупнейшим в крае.
Вести.Ru 03:33
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27