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Армия и оружие Корабли Балтийского флота прибыли в Кронштадт для участия в параде В Кронштадт прибыл отряд кораблей Балтийского флота. Как передает ОТР, они примут участие в главном военно-морском параде 26 июля.

Происшествия Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.

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