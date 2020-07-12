Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
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Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков

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Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
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В Кронштадт прибыл отряд кораблей Балтийского флота. Как передает ОТР, они примут участие в главном военно-морском параде 26 июля.
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РИА Новости 17:14
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Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

В субботу городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству следствия заключил под стражу мужчину и женщину, которых ранее задержали по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает официальный сайт регионального Следственного управления СК.
Российская газета вчера в 03:29
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайский автогигант JAC привезет в Россию новый JAC Sunray, который станет прямым конкурентом отечественной "ГАЗели".
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Автоспорт

Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии

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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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В Сети показали изображения ВАЗ-2106 в стиле BMW M3

К отечественному авто дизайнеры добавили дополнительные выштамповки, расширенные колесные арки, а также более массивные бамперы и пороги.
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В Якутии медикам дают премии при выявлении рака у пациентов

Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.
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Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19

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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

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Общество

В США покончил с собой внук Элвиса Пресли

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
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Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
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Опубликованы скрытые функции смартфонов

Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

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203 новых случая коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

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Президент США впервые с начала пандемии публично надел защитную маску.
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От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

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В Приморье готовят к запуску крупнейший в крае рыбозавод

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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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