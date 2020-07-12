Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
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Кремль предупредил о предстоящих экономических трудностях

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Песков понадеялся на отсутствие второй волны коронавируса в России

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Квят вновь не встал на колено перед стартом гонки «Формулы-1»

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят вновь не стал вставать на колено перед началом гонки чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
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В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
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На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

News-24.ru вчера в 06:38
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Происшествия

Полиция начала поиски стрелявшего на МКАД пассажира машины

Столичные полицейские организовали поиски пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД.
Известия 05:43
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Единоборства

Дана Уайт недоволен судьями UFC 251. Пострадал великий чемпион

Макс Холлоуэй не смог взять реванш у Алекса Волкановски в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе.
Спорт-Экспресс 03:55
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Общество

Лукашенко заявил, что белорусы никогда не стояли на коленях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сердце «окончательно и бесповоротно отдано» белорусскому народу.
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Происшествия

Бывший помощник Алибасова обвинил его сына в избиении

Бывший помощник Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:26
Политика

ЕСПЧ получил от Нидерландов иск против РФ по делу MH17

Иск Нидерландов по делу о крушении в 2014 году Boeing MH17 доставили Европейскому суду по правам человека.
Общественная служба новостей 10 июля в 18:27
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.
Lenta.ru 09:11
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Происшествия

Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Политика

Вассерман рассказал о проекте подачи воды из Кубани в Крым по дну моря

Вопрос водоснабжения Крыма может решиться благодаря проекту водовода из Кубани на полуостров, а власти Украины пожалеют о своих поступках, даже если откроют Северо-Крымский канал.
РИА Новости Крым 09:42
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Общество

Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели

В разговоре с агентством «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что такая погода больше характерна для осени и отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники.
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Авто

FAW Bestune B2-Concept предъявил новый стиль автобренда

Car.ru вчера в 01:07
Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
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Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
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Здоровье

Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса

МедиаПоток вчера в 04:58
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
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Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых форм заболевания Covid-19.
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Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
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На вооружении частной военной компании состоят броневики «Щука»

Броневик является собственностью частной компании, которая отправляет наемников в разные уголки планеты.
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