Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
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Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков

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