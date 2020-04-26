Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Общество Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том. что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 150

Футбол Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 374

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 182

Единоборства Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. 19

Общество На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2 На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов. 1

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 163

Политика Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN. 12

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Общество Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 428