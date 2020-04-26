Коронавирус
RT на русскомПесков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.
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Песков: у России есть «подушка безопасности» на период дешевой нефти, но нужно экономить резервы
Коммерсантъвчера в 07:30
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Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Гаджеты
В России начались продажи нового смартфона iPhone SE
В России 24 апреля стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.
Инфорос 24 апреля в 04:55
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том. что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 20:14
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru вчера в 13:14
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Экономика
Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США
Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня вчера в 04:55
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Газета.Ru 25 апреля в 14:10
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
Общество
Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии
News.ru вчера в 19:36
Общество
На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2
На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов.
REGNUM 00:08
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:17
Общество
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели
Потепление придёт в Москву в середине следующей недели.
Эхо Москвы 25 апреля в 02:30
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Общество
Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей
Британский суд не вправе требовать с России 830 тыс. фунтов стерлингов (76,2 млн рублей) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили в Генпрокуратуре России.
Взгляд.ру 00:11
Гаджеты
Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel
Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
Astera вчера в 14:07
Технологии
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском вчера в 21:11
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины
Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Номер один вчера в 23:06
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов
Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
News.ru вчера в 16:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39