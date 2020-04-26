Коронавирус
RT на русскомПесков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.
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Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Общество
В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Энергетика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Гаджеты
Смартфоны Redmi и Xiaomi с MIUI 11 получили «веселый» экран блокировки
Речь идет о смартфонах Redmi и Xiaomi, которые работают на MIUI 11.
iReactor вчера в 01:02
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Происшествия
В супермаркете Благовещенска посетитель выстрелил в охранника
Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
ГТРК Амур 04:09
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Экономика
Титов призвал постепенно открывать торговые центры по всей России
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает постепенно открывать торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в регионах России – в них проще всего контролировать соблюдение эпидемиологических требований в условиях коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Последнее обновление ОС Виндовс 10 привело к удалению личных файлов с компьютеров.
ToDay News Ufa вчера в 04:39
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru 13:14
Космос
Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой
В галактике GSN 069, расположенной примерно в 250 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили звезду, захваченную гравитацией черной дыры, однако не разрушившейся в результате этого.
Московский Комсомолец 24 апреля в 10:19
Здоровье
Путин услышал гнев народа
На прошедшей неделе Путин опять говорил правильные слова, Мишустин подписывал правильные документы, медики называли абстрактные цифры.
Московский Комсомолец 10:24
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Общество
Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме
Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.
Известия 20:22
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Общество
Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии
По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, — сообщили в Минобороны.
45.ru 14:38
Космос
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru вчера в 02:08
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
Гаджеты
Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel
Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
Astera 14:07