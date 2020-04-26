Коронавирус
RT на русскомПесков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.
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Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Происшествия
Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Космос
Ракета с кораблем «Прогресс» стартовала с Байконура
Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхбыстрой схеме.
Эхо Москвы 24 апреля в 22:05
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
Происшествия
В Омской области коронавирус нашли уже в шести районах
В управлении Роспотребнадзора по Омской области уточнили, что два случая впервые зарегистрированы в Москаленском районе.
НГС55 05:30
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий.
РИА Новости 08:08
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Общество
Новые места заражения коронавирусом назвали в Смоленской области
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном по контакту с ранее заболевшими.
Smolnarod.ru вчера в 06:05
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны на Android получат запись звонков
Стало известно, какие смартфоны на операционной системе Android получат запись звонков, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:36
Общество
Депутат Госдумы от Оренбургской области заболел коронавирусом
Депутат Государственной Думы от КПРФ, представляющий Оренбургскую область, Леонид Калашников заболел коронавирусом.
Orenburg.media 02:57
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 21:37
Здоровье
Еще один госпиталь для больных коронавирусом откроют в Барнауле
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле перепрофилируют под госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 04:54
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Общество
МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции
В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ отмечается: место изоляции можно покидать, только когда жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и так далее).
Вести.Ru вчера в 21:36
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Здоровье
Врач-инфекционист рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В беседе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым врач-инфекционист, работающая с зараженными коронавирусом пациентами, рассказала об их состоянии и текущей ситуации с инфекцией в регионе.
VSE42.RU 06:39
Происшествия
На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19
Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27