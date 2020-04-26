Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

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Общество Сотрудники российских банков переезжают на работу В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. 723

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Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Новые места заражения коронавирусом назвали в Смоленской области Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном по контакту с ранее заболевшими. 160

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