Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.
Читать в источнике
Комментировать141

Подробнее о событии

Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

РБК07:53

Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти

Вести.Ru06:48

Песков заявил, что у России есть «подушка безопасности» на период низких цен на нефть

ТАСС07:01

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Интерфакс06:58

Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

РИА Новости06:55

Кремль заявил о способности России жить при экстремально низких ценах на нефть

Lenta.ru06:54

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

RT на русском07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

Коммерсантъ 04:52
1,7K
Политика

Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне.
РИА Новости 07:41
286
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
183
Общество

Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом

В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
84
Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
979
Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
47
Общество

Валентина Матвиенко призвала забыть о путешествиях до конца 2020 года

Матвиенко выразила уверенность, что прожить год без путешествий – это совсем не трагедия.
Мир новостей 24 апреля в 09:44
473
Здоровье

В больницах Уханя больше не осталось пациентов с коронавирусом

ФедералПресс 04:42
75
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Происшествия

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
1
Происшествия

В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным коронавирусом

РБК 08:24
80
Армия и оружие

Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине

На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру вчера в 08:03
10
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:44
452
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,6K
Общество

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

В Курской области на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
РБК 09:01
3
Гаджеты

Драйвер NVIDIA GeForce 445.98 исправил проблемы с HDR

Дни24 вчера в 05:34
1
Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
1,5K
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении.
ТАСС 08:01
113
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
39
Политика

Песков оценил работу нового Кабмина в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу нового кабинета министров.
iReactor 07:04
15
Общество

В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом

В течение прошедших суток в России скончалось 66 человек с положительным результатом теста на коронавирус.
Профиль вчера в 06:42
2
Игры

Объявлены бесплатные выходные для симулятора войны Post Scriptum

Post Scriptum представляет из себя шутерный симулятор, в котором разработчики пытались отобразить подлинный боевой опыт Второй мировой войны.
Ferra 06:05
Гаджеты

Xiaomi анонсировала в России новую версию Redmi Note 9 Pro

Речь идет о новинке Redmi Note 9S, которая официально дебютирует в России 28 апреля.
Газета DAILY вчера в 11:12
15
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
102
Общество

В России зарегистрировали 6361 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.
Взгляд.ру 05:10
Происшествия

В Самарской области умер второй пациент с коронавирусом

Мужчина в возрасте 81 года с коронавирусом скончался в Самарской области на фоне сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, это второй случай смерти пациента с COVID-19 в регионе, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:00
4
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
191
Авто

МКПП осталась лишь на 12% автомобилей

Тарантас Ньюс 07:45
10
Общество

Режим самоизоляции в Омске продлят до 12 мая — телеграм

Торговые центры, пишет автор телеграм-канала, откроют не раньше 12 мая.
Город55.ру 04:54
17
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное