Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

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