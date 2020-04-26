Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

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Общество Новые места заражения коронавирусом назвали в Смоленской области Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном по контакту с ранее заболевшими. 160

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Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

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Спорт Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.

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Происшествия Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова, бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой. 460

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Общество Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.