Коронавирус
RT на русскомПесков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пообещал выполнение всех соцвыплат при любой цене на нефть.
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Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Live24 вчера в 01:47
Общество
Попова призвала оставаться дома в майские праздники
24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.
Известия 07:28
Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Наука
В Антарктиде впервые нашли останки ископаемой лягушки
Шведские ученые мз Шведского музея естественной истории в Стокгольма на острове Симор у северной оконечности Антарктического полуострова обнаружили фрагменты тазобедренного сустава и черепа лягушки, которая жила здесь около 40 миллионов лет назад.
МонаВиста 07:30
Общество
Новые места заражения коронавирусом назвали в Смоленской области
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном по контакту с ранее заболевшими.
Smolnarod.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а пользователи раскритиковали известную ведущую за то, что она должна защищать жертв, а не нападающих и насильников.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Общество
Трамп заявил, что за минуту солнечный свет убивает коронавирус
Напомним читателям, что США являются лидером по количеству заразившихся коронавирусом.
ToDay News Ufa 24 апреля в 15:34
Общество
В МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции
Отмечается, что к числу случаев, когда можно покинуть место изоляции, относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью.
REGNUM 01:10
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе.
РБК 04:47
Общество
В России зафиксирован рекордный рост новых случаев Сovid-19
В России за последние сутки выявлен 6 361 новый случай Сovid-19. Это рекордный рост за все время эпидемии.
Ридус 05:23
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Lenta.ru вчера в 02:20
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Спорт
Губерниев: буду сидеть с трезубцем, как Зевс, и смотреть на все это
Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года.
РИА Новости вчера в 11:43
Происшествия
Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова
Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова, бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой.
Известия вчера в 15:58
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Происшествия
Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19
Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
Общество
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
РИА Новости 06:51
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пенсионеров
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санврач России Геннадий Онищенко назвал главное условие ослабления режима самоизоляции для пенсионеров.
Live24 02:59
Общество
В Татарстане выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
По данным на 26 апреля, в Татарстане зарегистрирован 71 новый случай коронавирусной инфекции.
ProKazan.ru 05:44