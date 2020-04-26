Коронавирус
РИА НовостиПесков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть
Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Энергетика
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
РИА Новости 08:22
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Шоу-бизнес
Андрей Орловский рассказал о конфликте с Расселом Кроу
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал, что послужило причиной конфликта с известным голливудским актёром Расселом Кроу.
Чемпионат 09:31
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы
В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа 07:44
Общество
Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья
В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500
Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
Общество
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
Происшествия
МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском вчера в 10:45
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:18
Авто
Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla
Американская тюнинг-компания E.C.D. Automotive Design, специализирующаяся на доработках Land Rover Defender, снабдила британский внедорожник электромотором от Tesla.
Picsnews.net 24 апреля в 11:13
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Экономика
Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 24 апреля в 19:50
Армия и оружие
В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе
Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
РИА Новости Крым вчера в 12:01
Общество
За сутки в России заболели почти 6 тысяч человек
За последние сутки в России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 24 апреля в 03:43
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Происшествия
В Твери пригрозили увольнением медикам скорой, пожаловавшимся на проволочки при госпитализации больного коронавирусом
Позже в пресс-службе тверского минздрава РБК сообщили, что по представленным на видео фактам начата служебная проверка, а также заявили, что ожидание бригадой скорой помощи открытия приемного отделения составило восемь минут.
Подъём 09:39
Кино
Первый канал покажет сериал «Джульбарс»
В понедельник, 27 апреля, Первый канал начинает показ сериала «Джульбарс» (12+).
Северная неделя 23 апреля в 08:21
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52