Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

РБК07:53

Кремль заявил о способности России жить при экстремально низких ценах на нефть

Lenta.ru06:54

Песков заявил, что у России есть «подушка безопасности» на период низких цен на нефть

ТАСС07:01

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Интерфакс06:58

Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

РИА Новости06:55

Песков: у России есть «подушка безопасности» на период дешевой нефти, но нужно экономить резервы

Коммерсантъ07:30

Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти

Вести.Ru06:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
Энергетика

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьезно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.
РИА Новости 08:22
2
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
735
Здоровье

В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом

По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
11
Шоу-бизнес

Андрей Орловский рассказал о конфликте с Расселом Кроу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал, что послужило причиной конфликта с известным голливудским актёром Расселом Кроу.
Чемпионат 09:31
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Происшествия

В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
4
Общество

Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа 07:44
120
Общество

Названы самые пораженные коронавирусом города Подмосковья

В тройку городов-лидеров Подмосковья по количеству подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией вошли Одинцово, Люберцы и Красногорск, 25 апреля сообщили в оперативном штабе по контролю за ситуацией с COVID-19 Подмосковья.
ИА Красная Весна 01:08
109
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,4K
Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
2,6K
Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500

Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
200
Общество

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
1
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,7K
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке

Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
7
Происшествия

МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском вчера в 10:45
53
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:18
161
Авто

Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla

Американская тюнинг-компания E.C.D. Automotive Design, специализирующаяся на доработках Land Rover Defender, снабдила британский внедорожник электромотором от Tesla.
Picsnews.net 24 апреля в 11:13
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
105
Экономика

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
247
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 24 апреля в 19:50
3,1K
Армия и оружие

В РФ оценили новый статус участников провокации в Керченском проливе

Что получили от Киева моряки ВМСУ за провокацию у берегов Крыма >> Как сообщалось, Минобороны предоставило статус участников боевых действий морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
РИА Новости Крым вчера в 12:01
Общество

За сутки в России заболели почти 6 тысяч человек

За последние сутки в России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 24 апреля в 03:43
20
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
200
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
223
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
628
Происшествия

В Твери пригрозили увольнением медикам скорой, пожаловавшимся на проволочки при госпитализации больного коронавирусом

Позже в пресс-службе тверского минздрава РБК сообщили, что по представленным на видео фактам начата служебная проверка, а также заявили, что ожидание бригадой скорой помощи открытия приемного отделения составило восемь минут.
Подъём 09:39
3
Кино

Первый канал покажет сериал «Джульбарс»

В понедельник, 27 апреля, Первый канал начинает показ сериала «Джульбарс» (12+).
Северная неделя 23 апреля в 08:21
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
169
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное