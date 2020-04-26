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РИА НовостиРИА НовостиПесков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

РБК07:53

Песков: у России есть «подушка безопасности» на период дешевой нефти, но нужно экономить резервы

Коммерсантъ07:30

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Интерфакс06:58

Песков заявил, что у России есть «подушка безопасности» на период низких цен на нефть

ТАСС07:01

Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

РИА Новости06:55

Кремль заявил о способности России жить при экстремально низких ценах на нефть

Lenta.ru06:54

Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти

Вести.Ru06:48
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Авто

Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России

Российская газета 10:04
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
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Общество

Епископ РПЦ Вениамин умер от коронавируса

РИА Новости 09:54
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Спорт

Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам

Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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Шоу-бизнес

Стримерша Карина отреагировала на скандальные заявления Тодоренко

Чемпионат 10:56
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Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 17:38
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Политика

Путин оценил мозаику со своим изображением в храме Минобороны

Ридус 10:43
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Политика

Зеленский предложил развить Чернобыль для привлечения туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать план по развитию Чернобыльской зоны для привлечения туризма, пишет пресс-служба офиса президента.
Газета.Ru 10:55
Армия и оружие

Готовившиеся к параду Победы войска возвращены в части

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа, привлекаемые для подготовки к параду Победы, возвращены в пункты постоянной дислокации, сообщается на сайте Министерства обороны России.
Lenta.ru 10:12
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Давид Сильва (Манчестер Сити) Добавим, что на момент приостановки чемпионата России в текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей за Зенит во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 12 результативных передач.
Советский спорт 01:17
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Единоборства

Майк Тайсон собирается вернуться на ринг

Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач онкодиспансера Белгорода, у которого ухудшилось состояние после контакта с заболевшей коронавирусом пациенткой, скончался в больнице, сообщили в депздраве, 26 апреля.
Kursk.com 05:43
67
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Общество

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
74
Политика

Песков оценил работу нового Кабмина РФ в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу нового кабинета министров.
iReactor 07:04
22
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
4,4K
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» поменяло курс

Трубоукладчик "Академик Черский" указал курс на Находку, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 09:27
2K
Общество

Беглов выразил соболезнования семье Филиппова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
1
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,8K
Религия

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт 08:15
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Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
57
Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
1K
Общество

Вслед за Кадыровым сотрудники МЧС Чечни побрились налысо

Главный региональный 04:52
230
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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