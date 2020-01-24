Политика

REGNUMREGNUMПесков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

Представители средств массовой информации многого не знают о помиловании Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем президента России Владимира Путина. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков: личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс

Отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС05:45

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Защита обсудит с израильтянкой Иссахар ходатайство Путину о помиловании

РБК09:39

Защита Иссахар обсудит с ней подачу прошения о помиловании

Известия07:38

СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

РИА Новости05:16

Адвокаты обсудят вопрос о написании прошения помилования с арестованной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянкой

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Кремль: Путин не может помиловать Иссасхар без ее прошения

Коммерсантъ05:34

Песков назвал причину задержки с помилованием Иссахар

Интерфакс05:32

Защита гражданки Израиля обсудит с ней подачу прошения о помиловании Путину

ТАСС06:47
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Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Общество

Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк 06:23
Общество

Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии

Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Газета.Ru 08:37
Биатлон

Лариса Куклина: «Проиграла из-за крутых частей трассы и подъема»

Весь проигрыш из-за крутых частей трассы и подъема, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ 09:49
Спорт

Сборная России по хоккею обыграла США в финале юношеской олимпиады

В заключительный день турнира наша мужская хоккейная команда разгромила сверстников из США со счетом 4:0 и завоевала десятое для нашей страны золото.
Телеканал Санкт-Петербург 22 января в 14:58
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом

Lenta.ru 08:55
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Газета.Ru 07:22
Политика

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Lenta.ru 09:47
Политика

Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

РБК 08:36
Происшествия

Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии

Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Lenta.ru 08:40
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток вчера в 10:03
Фигурное катание

Плющенко: фигурист Алиев заслужил победу на чемпионате Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев долго шел к победе на чемпионате Европы и заслужил золотую медаль турнира.
ТАСС Спорт 01:06
Футбол

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»

Российская газета вчера в 08:39
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газета вчера в 14:16
Политика

«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Кавказ Пост 04:23
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Культура

Le Monde (Франция): через 13 лет после создания Хацунэ Мику продолжает свою далеко не виртуальную карьеру (Le Monde)

Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.
ИноСМИ 08:12
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM вчера в 17:16
Общество

Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
РИА Новости 05:25
Происшествия

Проживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали

Lenta.ru 04:32
Политика

Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
РИА Новости 09:29
Политика

Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Газета.Ru 09:13
Футбол

Малком: надеюсь быстро вернуться на прежний уровень после травмы

РИА Новости 07:40
Общество

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
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Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Общество

Крупнейший американский банк приравнял женщин к геям

Приравнивать женщин к геям станут с лета текущего года.
Lenta.ru 08:54
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