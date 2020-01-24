Отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Представители средств массовой информации многого не знают о помиловании Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем президента России Владимира Путина. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

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