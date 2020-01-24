Отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что осужденная в России израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

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