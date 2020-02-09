Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

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