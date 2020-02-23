Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскПесков: пока Турция не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Песков подчеркнул, что это не способствует нормализации обстановки. Ранее он сообщил, что пока продолжается согласование даты проведения саммита РФ-Турции-Германии-Франции по Сирии.
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с чего всё началось

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад.
Вести.Ru05:26

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В Кремле заявили о невыполнении Турцией сочинский договоренностей по Сирии

Коммерсантъ06:23

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

РИА Новости06:54

В Кремле заявили о невыполнении Турцией условий по Сирии

Lenta.ru06:27

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Газета.Ru08:26

Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии

РБК05:56

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

ТАСС05:39

Песков: Анкара не выполнила условия договоренностей, достигнутых больше года назад

Вести.Ru05:26
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Футбол

Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»

Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 06:52
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна 09:12
Политика

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Общество

Топ-10 востребованных в Выксе профессий

Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Выксунский рабочий 21 февраля в 01:20
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Политика Сегодня 03:21
Общество

Италия приняла декрет по борьбе со вспышкой коронавируса

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами по борьбе со вспышкой нового типа коронавируса на севере страны.
Московский Комсомолец 00:08
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Lenta.ru 07:08
Общество

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Интерфакс 08:36
Политика

В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»

Интерфакс 04:41
Общество

У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика

Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины

BFM.ru 08:21
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
News.ru 08:56
Армия и оружие

Российская авиация вернулась на малые боевые высоты в Сирии

После обострения ситуации в северо-западной Сирии, острого недовольства Анкары успешным наступлением Дамаска и появления информации о распространении среди джихадистов ПЗРК стало отмечаться изменение тактики действий авиации ВКС.
Военное обозрение вчера в 17:50
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Известия 09:18
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:08
Авто

Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris

Компания Hyundai назвала стоимость и комплектации модернизированного Hyundai Solaris для российского рынка.
Новые автомобили 21 февраля в 11:57
Наука

Река Колорадо медленно высыхает из-за изменения климата

Научная Россия 21 февраля в 02:37
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
REGNUM 08:26
Футбол

В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса

По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Говорит Москва вчера в 23:03
Политика

Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Rusvesna.su 07:59
Кино

Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

RuNews24.ru 21 февраля в 08:40
Происшествия

В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек

Шестеро несовершеннолетних госпитализировано в результате отравления парами хлора во время посещения бассейна в Набережных Челнах.
Известия вчера в 18:10
Политика

В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя

Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Новостной фронт вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни

Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
News.ru 08:40
Политика

Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

Взгляд.ру 04:27
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Политика

Россия упростит получение гражданства для жителей четырех стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о подготовке правительством России нового закона, согласно которому будет упрощена процедура получения российского гражданства для жителей четырех стран: Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.
Капитал страны 21 февраля в 07:56
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