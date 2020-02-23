Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад.

с чего всё началось

Песков подчеркнул, что это не способствует нормализации обстановки. Ранее он сообщил, что пока продолжается согласование даты проведения саммита РФ-Турции-Германии-Франции по Сирии.

Песков: пока Турция не выполнила сочинские договоренности по Сирии

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