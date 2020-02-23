Армия и оружие
Мой БрянскПесков: пока Турция не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Песков подчеркнул, что это не способствует нормализации обстановки. Ранее он сообщил, что пока продолжается согласование даты проведения саммита РФ-Турции-Германии-Франции по Сирии.
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с чего всё началось
Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи больше года назад.Вести.Ru05:26
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Футбол
Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»
Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Политика
США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Общество
Италия приняла декрет по борьбе со вспышкой коронавируса
Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами по борьбе со вспышкой нового типа коронавируса на севере страны.
Общество
В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал
Политика
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
Армия и оружие
Российская авиация вернулась на малые боевые высоты в Сирии
После обострения ситуации в северо-западной Сирии, острого недовольства Анкары успешным наступлением Дамаска и появления информации о распространении среди джихадистов ПЗРК стало отмечаться изменение тактики действий авиации ВКС.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Компания Hyundai назвала стоимость и комплектации модернизированного Hyundai Solaris для российского рынка.
Наука
Река Колорадо медленно высыхает из-за изменения климата
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Происшествия
В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек
Шестеро несовершеннолетних госпитализировано в результате отравления парами хлора во время посещения бассейна в Набережных Челнах.
Политика
В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя
Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Шоу-бизнес
Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни
Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Политика
Россия упростит получение гражданства для жителей четырех стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о подготовке правительством России нового закона, согласно которому будет упрощена процедура получения российского гражданства для жителей четырех стран: Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.