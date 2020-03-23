Пока ни насколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общество Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Общество В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год» Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Политика Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.

Политика Россия сняла запрет на въезд граждан Белоруссии в страну Напомним, что на территории России из-за пандемии коронавируса действовал запрет на въезд в страну с 18 марта по 1 мая для граждан Белоруссии и других стран СНГ.

Общество В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.

Культура В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May» Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Биатлон Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.