Коронавирус

РосбалтРосбалтПесков: «Закрытие» Москвы не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Дмитрий Песков
Пока ни насколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:06

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